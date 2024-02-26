الرعاية الصحية: مذكرة تفاهم مع IQVIA العالمية لتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور بيتر لان، نائب رئيس شركة (IQVIA) العالمية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة (IQVIA)، وذلك بمقر الهيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع مذكرة التفاهم، كلًا من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، كممثلًا عن الهيئة، والدكتور محمد عمر، المدير التنفيذي لشركة آي كيوفيا مصر، كممثلًا عن شركة (IQVIA).

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون الاستراتيجي بين الهيئة و(IQVIA)، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة لتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية للرعاية الصحية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي لمواكبة التطور والابتكار في التكنولوجيا الصحية.

لافتًا أن أبرز مجالات التعاون وفقًا لمذكرة التفاهم شملت إنشاء أكاديمية لتخريج كوادر في علوم التكويد الطبي وإدارة وتحليل البيانات، إضافة إلى إنشاء منصة رقمية للأبحاث تعزز التنبؤ بالأمراض وتضمن رسم الخرائط الصحية وتدعم اتخاذ القرار.

ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية: تأتي مذكرة التفاهم مع IQVIA بعد قصة النجاح المشتركة في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا أن مذكرة التفاهم ترتكز حول تطوير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية وتطويع الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ودعم اقتصاديات الصحة.

واستكمل رئيس الهيئة: لدينا خطة طموحة لتخريج دفعات من المتخصصين في الترميز الطبي وعلوم البيانات الصحية مؤكدًا أهمية الشراكات مع كبرى الشركات الدولية في مجال التكنولوجيا لإستعادة دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن نجاح منظومة ميكنة التأمين الصحي الشامل جاءت نتاج تضافر جهود الحكومة وأجهزة الدولة المعنية لاسيما الدور المحوري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص علاقة شراكة تنموية ذات طبيعة تكاملية.

طفرة تكنولوجية في المجال الصحي

ومن جانبه قال الدكتور بيتر لان، نائب رئيس (IQVIA) العالمية، نتطلع لتحقيق طفرة تكنولوجية في المجال الصحي بمصر والإقليم من خلال شراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية لتضاف لنجاحاتنا المشتركة، مؤكدًا سعي الشركة للإسهام في دعم توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمي في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، لافتًا إلى خبرة الشركة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية التي تمكنها من تنفيذ جميع متطلبات التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية كونها المقدم الرئيسي للخدمة الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

مثمنًا الدور الحيوي لهيئة الرعاية الصحية نحو قيادة الصحة الرقمية في المنطقة، مشيرًا إلى سعي الهيئة بخطوات واثقة نحو تحقيق ذلك، وأضاف: العالم ينظر لمصر كدولة ذات رؤية واضحة في تطوير وحوكمة قطاعها الصحي، وتابع: نتوقع لمصر الريادة في مجال الصحة الإلكترونية في غضون سنوات قليلة.

هذا، وشهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب شركة (IQVIA)، كلًا من الدكتور محمد مصطفى، المدير الإقليمي للشركة بالسعودية وليبيا والسودان ومصر، والدكتور أحمد عاطف عثمان، كبير مستشاري تنمية الأعمال.

ومن جانب هيئة الرعاية الصحية كلًا من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، واللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة التقييم والمتابعة، والدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع القطاع الدوائي.

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