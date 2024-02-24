السبت 24 فبراير 2024
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مصر

رئيس "الرعاية الصحية": نبحث إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية

جولة رئيس الرعاية
جولة رئيس الرعاية الصحية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، إنه يتم بحث إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، في إطار تشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد السبكي، الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة في محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار التنفيذ الناجح لبروتوكول التعاون الموقّع بين هيئة الرعاية وشركة إيكو ميديكال، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي "آراب هيلث" 2024، لتعزيز جذب الاستثمارات والمستثمرين في مجالات الرعاية الصحية عالميًا إلى مصر.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لجذب الاستثمارات الصحية من جميع أنحاء العالم إلى مصر، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، على رأسها الإمارات أكبر مستثمر بين الدول في مصر، وفقًا لبروتوكول التعاون، وشمل اللقاء عرضا تقديميا مفصلا عن إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى إمكانات محافظة جنوب سيناء وطبيعتها الجغرافية المميزة، ونماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الرعاية الصحية بمصر، والفرص اللا نهائية التي أتاحتها منظومة التأمين الشامل للاستثمار الصحي في مصر.

وشملت الجولة تفقد مستشفى سانت كاترين، التابع لهيئة الرعاية الصحية في ذات المحافظة، والأقسام والخدمات والتجهيزات المختلفة به، بالإضافة إلى تفقد مستشفى دهب التخصصي الجديد، تحت الإنشاء، والمقرر دخوله الخدمة شهر يوليو القادم، وسيضم أول مركز لطب الأعماق في مصر.

الرعاية الصحية تمتلك مستشفيات متطورة خضراء ومعتمدة دوليًا

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك مستشفيات متطورة خضراء ومعتمدة دوليًا، ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، كما أنها تضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، لافتًا إلى أنها بصدد إنشاء أول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص، وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديد.

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وأضاف السبكي أنه يتم بحث إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، في إطار تشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، متابعًا أنه لدينا ثلاثة نماذج أعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، أولها الاستثمار في البنية التحتية مثل بناء المدن الطبية والمستشفيات أو تطويرها، وثانيها الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها، وثالثها نموذج متكامل من الأول والثاني يضم البناء والتشغيل للمدن الطبية المتكاملة أو المستشفيات في مصر.

وأكد أن مصر أحدثت نقلة نوعية لخلق مناخ محفز وجاذب للاستثمار من أجل تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تطبيق التأمين الشامل عزز مكانة محافظة جنوب سيناء كوجهة جاذبة لكبرى الاستثمارات في الرعاية الصحية والصناعات المغذية لها واستقدام السياحة العلاجية.

وأضاف السبكي أنه من المستهدف التعاون لقيادة تحالف مع كبرى المؤسسات والجهات الرائدة للاستثمار الصحي في مصر، وبخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات، أكبر مستثمر بين الدول في مصر وفقًا لبروتوكول التعاون مع إيكو الإماراتية، مؤكدًا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببحث جميع الفرص لزيادة استثمارات الرعاية الصحية، ولافتًا إلى أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لاستمرار تقدم وتنمية الدولة المصرية، وله انعكاسات إيجابية ضخمة على النمو الاجتماعي والاقتصادي واستدامته.

ووجّه السبكي، خلال اللقاء، الدعوة للرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، لحضور المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، المقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أوائل شهر مارس المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية: إننا ندرس إطلاق مشروع مشترك لتطوير السياحة العلاجية بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا فخره بالتعاون مع الهيئة، حيث إنها تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة الصحة والسكان القطاع الخاص المصري والأجنبي الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية شرم الشيخ للسياحة العلاجية

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