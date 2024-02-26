الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حماس": اتفاق باريس الأول والثانى لم يأت بالخير على دولة فلسطين

غازي حمد
غازي حمد

قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن اتفاق باريس الأول والثاني لم يأت بالخير على دولة فلسطين على الإطلاق، حيث لم يعمل هذا الاتفاق على تبادل الأسرى، أو إدخال المساعدات لفلسطين.

الحرب بغزة 

وأكد غازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الجانب الإسرائيلي لا يريد وقف إطلاق النار، ويريد أن تبقى قواته داخل مناطق قطاع غزة، ولهذا الاحتلال لا يريد أن يقيد ذاته بأي اتفاقية دولية.

جرائم الكيان الصهيوني 

وتابع: "سنحقق للشعب الفلسطيني الأمن والأمان الذي يريده عاجلًا أم أجلًا، بل وسنعمل على تأسيس البنية التحتية الفلسطينية مرة أخرى".

واستطرد: "الاحتلال يعمل على إطلاق حملة إعلامية شرسة، من أجل أن تشويش الصورة الذهنية التي شاهدها العالم بأكمله عن هذه الدولة التي لا تتمتع بالحد الأدنى من المشاعر الإنسانية".

غازي حمد حضرة المواطن الحدث اليوم جرائم الاحتلال اتفاقية باريس

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