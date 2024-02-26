الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى: لدينا مخزون استراتيجى من السكر يكفى لمدة 6 أشهر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأسواق المصرية تشهد خلال الفترة الحالية تراجعًا كبيرًا في أسعار بعض السلع، خاصة مع اقتراب مصر للحصول على الدفعة الأولى الدولارية من مشروع رأس الحكمة، هذا المشروع الذي سيعمل على توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية، وبالتالي السيطرة على السوق السوداء.

توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية

وأكد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على هامش افتتاحه هايبر ماركت بالمعادي، أكد أن مصر لا تعاني من أزمة في السكر، ولديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر.

أزمة السكر 

وأشار إلى أن الأزمة مفتعلة، ولدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة لـ 6 أشهر".

وتابع: "الدولة المصرية لديها مخزون من القمح لمدة 3 أشهر ونصف، لذا على المصريين الاطمئنان، والتأكد من أن القيادة السياسية تسعى إلى توفير هذه السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للجميع".

أحمد موسى صدى البلد على مسئوليتي أزمة السكر الاعلامي احمد موسى

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