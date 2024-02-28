الأربعاء 28 فبراير 2024
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توك شو

أستاذ علاقات دولية: الرئيس يعيد ترتيب أولوية القضية الفلسطينية فى كل المحافل

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قالت د.إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس السيسي له العديد من الرسائل في دعم القضية الفلسطينية.

أضافت "زهران" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن أبرز رسائل الرئيس اليوم خلال احتفالية "قادرون باختلاف" عن القضية الفلسطينية كانت عن اقتراب الإعلان عن هدنة في قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك نتيجة الجهود المصرية والمساعي الحثيثة على المستويات كافة لخلق أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لهدنة مقبلة خصوصًا أننا على مشارف شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد على نقطة مهمة جدًا بخصوص المساعدات الإنسانية، حيث أكد أن معبر رفح مفتوح منذ اللحظات الأولى، لكن هناك تأخيرًا وعرقلة في دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي.

أوضحت أن الرئيس أكد أهمية الملف الإغاثي وحقوق الإنسان بالنسبة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن كل هذه الأمور تؤكد إعادة ترتيب أولوية القضية الفلسطينية وهو ما يسعى إليه السيسي على كل المستويات العالمية والإقليمية.

الرئيس السيسي القضية الفلسطينية غزة هدنة في غزة اكسترا نيوز

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