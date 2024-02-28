أستاذ علوم سياسية: مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

وأضاف سلامة في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الجهد المصري للقضية الفلسطينية ليس فقط عن طريق المساعدات الإنسانية لكنه على الأصعدة كافة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزة، حتى من قبل السابع من أكتوبر.

حسن سلامة: الجهد المصري في دعم القضية الفلسطينية واضح للعيان

وأكد أن الجهد المصري بشأن دعم القضية الفلسطينية أصبح واضحًا للعيان، مشيرًا إلى أن مصر تقدم الدعم الإنساني والإغاثي والسياسي والاقتصادي والعسكري لدعم القضية حفاظًا عليها من مخطط التصفية.

وأشار إلى أن هذا الجهد أصبح واضحًا بشكل أكبر من السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن معبر رفح الذي يعد الممر والرئة الأساسية لسكان قطاع غزة لم يُغلق يومًا واحدًا من السابع من أكتوبر وحتى الآن واستقبل العديد من المصابين والجرحى.