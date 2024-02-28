الأربعاء 28 فبراير 2024
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كاتب صحفى: اتفاقيات الهيدروجين الأخضر تعكس جدية الدولة فى جذب الاستثمارات

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن اتفاقيات الهيدروجين الأخضر تعكس جدية الدولة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف وهبة في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدولة تعمل في كل القطاعات وليس قطاعًا واحدًا، مشيرًا إلى أن مصر وقعت عددًا من مذكرات التفاهم في "كوب 27" بشرم الشيخ، لكن اليوم وقعت اتفاقيات بمعنى أن الشركات التي وقعت معها قيمت الموقف ودرست السوق المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن توقيع العقود يعني الخطوة الأولى للتنفيذ، مؤكدًا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد المصري جدًا.

وتابع: "مصر والعالم كله يعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقلل من استخدام الطاقة التقليدية التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا جدًا على الموازنة العامة في مصر".

الهيدروجين الاخضر اتفاقيات الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة مصر اكسترا نيوز

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