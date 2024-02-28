"الأونروا": الوضع مأساوي بغزة والسكان انهاروا إما جوعًا أو بسبب الأمراض

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مئات آلاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يعانون من مجاعة، متابعًا: "قبل أسبوعين أو 10 أيام بدأ سكان غزة في استخدام علف الحيوانات كطعام".

متحدث “الأونروا”: لا طعام على الإطلاق ولا بدائل لدى الناس في غزة

وأضاف متحدث "الأونروا" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "لكن للأسف حتى علف الحيوانات نفد تمامًا، بالإضافة إلى عدم وجود مياه صالحة للشرب، ومعظم المياه ملوثة، لا طعام على الإطلاق، ولا بدائل لدى الناس" مؤكدًا أن منطقة شمال قطاع غزة محاصرة تمامًا.

وتابع: "حاولنا منذ بداية يناير حتى الخامس من فبراير إدخال 35 قافلة لكن للأسف الشديد إسرائيل وافقت على 10 قوافل فقط، ويوم الخامس من فبراير تم إطلاق النار على قافلة لنا كانت متوجهة إلى شمال قطاع غزة، ولم يتم السماح بإدخال قوافل".

وأكد أن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية لم يسبق له مثيل حتى منذ النكبة الفلسطينية الأولى في عام 1948، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة ينهارون إما بسبب الجوع أو الأمراض.