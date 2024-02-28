حامد فارس: المساعدات الإنسانية سلاح إسرائيل لتجويع وتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعاني من استهداف واضح، مشيرًا إلى أن المساعدات الإغاثية والإنسانية سلاح إسرائيل لتجويع وتهجير الفلسطينيين.

حامد فارس: الاحتلال يحاول تقويض عمل "الأونروا" داخل قطاع غزة

وأضاف فارس في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هذا الاستهداف تقويض عمل "الأونروا" داخل قطاع غزة، واستغلال سياسة الأرض المحروقة، وتحويل قطاع غزة بالكامل إلى مكان غير مناسب للحياة.

وأشار إلى أن إسرائيل تلجأ للضغط في طريقين، الأول الضغط على حماس والمقاومة الفلسطينية فيما يخص ملف الأسرى، والأخر السعي بكل قوة من دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين سواء من شمال القطاع إلى جنوبه أو حتى تهجيرهم بشكل عام إلى سيناء، مؤكدًا أن الدولة المصرية دائمًا وأبدًا حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية.