الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حامد فارس: المساعدات الإنسانية سلاح إسرائيل لتجويع وتهجير الفلسطينيين

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعاني من استهداف واضح، مشيرًا إلى أن المساعدات الإغاثية والإنسانية سلاح إسرائيل لتجويع وتهجير الفلسطينيين.

حامد فارس: الاحتلال يحاول تقويض عمل "الأونروا" داخل قطاع غزة

وأضاف فارس في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هذا الاستهداف تقويض عمل "الأونروا" داخل قطاع غزة، واستغلال سياسة الأرض المحروقة، وتحويل قطاع غزة بالكامل إلى مكان غير مناسب للحياة.

وأشار إلى أن إسرائيل تلجأ للضغط في طريقين، الأول الضغط على حماس والمقاومة الفلسطينية فيما يخص ملف الأسرى، والأخر السعي بكل قوة من دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين سواء من شمال القطاع إلى جنوبه أو حتى تهجيرهم بشكل عام إلى سيناء، مؤكدًا أن الدولة المصرية دائمًا وأبدًا حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

إسرائيل الأونروا وكالة الأونروا فلسطين غزة اكسترا نيوز

مواد متعلقة

فلسطين: حكومة الاحتلال تستغل الانشغال العالمى بحرب الإبادة فى غزة لتعميق الاستعمار

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية