فلسطين: حكومة الاحتلال تستغل الانشغال العالمى بحرب الإبادة فى غزة لتعميق الاستعمار

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يستغل الانشغال العالمي بحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتعميق الاستعمار وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر فرض المزيد من الوقائع والتغييرات الاستعمارية على الأرض.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، الاستعمار بجميع أشكاله واعتداءات المستعمرين المسلحين على المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال كما يحدث في مسافر يطا.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية ما كشفت عنه حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بشأن مخطط تمت المصادقة عليه وتقوم الحكومة الإسرائيلية بالترويج له لبناء مستعمرة جديدة شمال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، بما يعنيه ذلك من بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تحذر من المخطط الاستعماري العنصري

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا المخطط الاستعماري العنصري، وتعتبره إمعانا إسرائيليا رسميا في تقويض أية فرصة لتجسيد مبدأ حل الدولتين، وإدخال متعمد لساحة الصراع في دوامة من العنف وتكريس الاحتلال لا تنتهي، ردا على جميع المطالبات والمواقف الدولية الداعية لوقف الحرب وحل الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته على أرض وطنه.

وأضافت أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يستنجد بدوامة العنف والحروب وخلق الفوضى في الإقليم لتنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية لإطالة أمد بقائه بالحكم، مؤكدة أن فشل مجلس الأمن في تطبيق القرار 2334 يشجّع حكومة الاحتلال على التمادي في توسيع الاستعمار وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وسبق، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الطريق لحماية المدنيين ومنع تهجيرهم يتمثل في إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة على شعبنا كبوابة وحيدة لحمايته وإغاثته.