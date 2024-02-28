فلسطين: الهدف الحقيقى لنتنياهو فى الحرب على غزة هو جعلها غير صالحة للحياة

حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تستهدف تهجير سكان قطاع غزة قسريا، وقال "إن الهدف الحقيقى لرئيس الوزراء الاسرائيلى هو استمرار الحرب وتحقيق الاهداف غير المعلنة لها، بإجبار سكان غزة على النزوح الى الجنوب وتهجيرهم قسريا من خلال قصفهم وقتلهم منذ اليوم الاول للحرب على غزة، خاصة بعد حرمانهم من الغذاء والماء وكافة المساعدات حتى يجبرهم على البحث عن بديل.

ونبه المالكى - فى مؤتمر صحفى لأعضاء جمعية الصحفيين بالأمم المتحدة فى جنيف اليوم الاربعاء - إلى أن إسرائيل وبرغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة مستمرة فى عدوانها على القطاع وتسعى لاستكمال عملية الإبادة الجماعية بالهجوم على مدينة رفح المتبقية.

ولفت وزير الخارجية الفلسطينى إلى أن الأهداف غير المعلنة هى جعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة وللسكن من خلال تدمير البنية التحتية والمنازل وكل شىء ونوه المالكى بن نتنياهو قد نجح فى ذلك.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل إنقاذ سكانه وقال "إن الخطوة الأولى لإنقاذ سكان قطاع غزة لابد وأن تكون وقف اطلاق للنار".

وشدد وزير الخرجية الفلسطينى ردا على أسئلة الصحفيين على أنه فى الوضع الحالى ليس شيئا اسمه حق دولة فى الدفاع عن نفسها لأن إسرائيل دولة احتلال ومن حق سكان الأرض الدفاع عن أنفسهم وهو الأمر الواضح فى القانون الدولى ولفت المالكى إلى أن ما يقال فى هذا الشأن من حلفاء إسرائيل هو شعار لمنحها الحق فى قتل المدنيين الأبرياء والقيام بعملية الإبادة الجماعية التى تحدث.

ولفت المالكى إلى أن السلطة الفلسطينية وبرغم الإحباط ستستمر فى دق أبواب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكافة الجهات الدولية، مؤكدا أن الوضع فى غزة هو اختبار لمصداقيتهم وإذا فشلوا فسوف يفقدون مصداقيتهم فى العالم كله.