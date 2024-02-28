فلسطين تطالب النمسا بإعادة الدعم المقدم لوكالة الأونروا

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال في فلسطين محمد أشتية، اليوم الأربعاء، النمسا لإعادة الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

جاءت تصريحات أشتية خلال استقباله وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج في مكتبه برام الله، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء جهود وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والدفع نحو فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لتسريع إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإغاثية والطبية العاجلة.

وقال أشتية خلال الاجتماع: "نرفض جميع محاولات الاحتلال لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، والرفض لمحاولات فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية أو اقتطاع أي أجزاء منه".

أشتية يطالب بوقف كافة اعتداءات جيش الاحتلال على أهالي الضفة والقدس

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، وإجراءات الاحتلال سواء بالحواجز والاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة واحتجازها.

ودعا أشتية إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الثنائي بين البلدين، من أجل إنقاذ حل الدولتين، والعمل نحو خلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني النمسا بإعادة الدعم للأونروا، مثمنًا تخصيص النمسا لـ10 ملايين يورو إضافية من أجل دعم الأهالي في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وسبق، وبحث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبوعمرو، اليوم الأربعاء، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، دور الوكالة وجهودها في توفير المساعدات الإنسانية للأهالي في قطاع غزة.