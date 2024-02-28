الأربعاء 28 فبراير 2024
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عالم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى مع مفوض الأونروا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ومفوض الأونروا

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني.

وأكد الرئيس عباس الرفض المطلق للحملة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

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وشدد أبومازن على أهمية الدور الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والرعاية الإنسانية، سواء داخل فلسطين، أو في دول الشتات.

وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته للدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا"، بالتراجع عن هذه المواقف، التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، دون وجه حق بشكل لا إنساني، مؤكدًا الثقة بإجراءات الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن.

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مصر تحذر من أي مساس بوكالة الأونروا

وسبق، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي مساس بوكالة الأونروا ستكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار وزير الخارجية، سامح شكري، خلال حضوره بمؤتمر نزع السلاح بجنيف، إلى ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونوه "شكري" إلى أن رؤية القاهرة ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وحذر وزيرا الخارجية المصري والأردني على هامش المؤتمر من عواقب أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، ويؤكدان أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني رام الله الأونروا فيليب لازاريني قضية اللاجئين الامم المتحدة

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