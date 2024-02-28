برلماني يثمِّن جهود مصر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

ثمَّن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، جهود الدولة على مدار الأيام الماضية، من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة رغم الحصار والتضييق المفروض من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في عملية إنزال جوية مشتركة للمساعدات فوق غزة، تعكس حرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

وقال "صبور"، إن المجتمع الدولي يقف صامتًا أمام معاناة الفلسطينيين الذي يواجهون شبح الموت جوعی بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية، خاصة أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع لا تكفي حاجة السكان الذين يعتمدون بالأساس على المساعدات في الحصول على الغذاء، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعمل على المسارين السياسي والإنساني، من أجل دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في المنطقة من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، من خلال تحرك جاد من جانب أطراف الأزمة والشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات إلى المدنيين.