الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يثمِّن جهود مصر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

ثمَّن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، جهود الدولة على مدار الأيام الماضية، من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة رغم الحصار والتضييق المفروض من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في عملية إنزال جوية مشتركة للمساعدات فوق غزة، تعكس حرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

المتحدث العسكرى: مصر تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة بمشاركة 4 دول

وقال "صبور"، إن المجتمع الدولي يقف صامتًا أمام معاناة الفلسطينيين الذي يواجهون شبح الموت جوعی بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية، خاصة أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع لا تكفي حاجة السكان الذين يعتمدون بالأساس على المساعدات في الحصول على الغذاء، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء.

المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلى ينتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعمل على المسارين السياسي والإنساني، من أجل دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في المنطقة من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، من خلال تحرك جاد من جانب أطراف الأزمة والشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات إلى المدنيين.

النائب احمد صبور أبناء قطاع غزة المتحدث العسكري مساعدات الشيوخ غزة المساعدات المصرية لغزة القوات المسلحة المصرية

مواد متعلقة

"حماة الوطن" يوجه قافلة المساعدات الثالثة للأشقاء الفلسطينيين

"محسب": مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ إنزال جوي للمساعدات بغزة يعكس دورها الوطني

"المؤتمر": إسقاط معونات إغاثية على غزة رسالة تأكيد دعم مصر للقضية

البرلمان العربى يدين نصب إسرائيل برجًا على سور الأقصى: إمعان فى توسيع العدوان واستفزاز لمشاعر المسلمين

"تضامن الشيوخ": القضايا الأولى لجلسات الحوار الاقتصادي تعكس الشعور بنبض الشارع وتخفيف معاناته

برلمانى: معارض "أهلًا رمضان" توفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.. ويؤكد: تحمى الأُسر من جشع التجار

محسب: الحوار الوطنى الاقتصادى مهتم بوضع حلول عاجلة وزيادة التدفقات الاستثمارية

برلمانى: لقاء رئيس الوزراء أعضاء الحوار الوطنى رسالة ثقة وتقدير

الأكثر قراءة

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

النظام المتبع بالدورى البلجيكى.. هل يحل أزمة تلاحم مواسم دورى نايل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية