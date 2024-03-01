الجمعة 01 مارس 2024
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سياسي

برلماني: رأس الحكمة شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات سيدر عوائد كثيرة على المصريين

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "رأس الحكمة" شراكة استثمارية ولا يوجد أى بند فى العقد يمس سيادة مصر، وفق تأكيدات مباشرة للحكومة المصرية،  قائلا: المشروع جاء في وقته تماما وسيوفر سيولة دولارية علاوة على أنه صفقة استثمارية من العيار الثقيل لصالح الوطن وبداية لصفقات أخرى.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان الحكومة المصرية تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة مشروع رأس الحكمة، وترقب وصول 5 مليارات دولار أخرى خلال ساعات، علاوة على تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى الجنيه المصري، فيما سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة خلال شهرين، يؤكد أنه مشروع القرن الـ21 في مصر.

 

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وتوقع عضو مجلس الشيوخ نجاحا شديدا لمشروع رأس الحكمة قائلا: مصر لها تجارب رائدة خلال السنوات الماضية سواء في مشروع العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها، مشيرا إلى أن رأس الحكمة تعبر عن تعاون اقتصادي واستثماري وثيق مع دولة الإمارات العربية.

وقال نائب الصعيد، إن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لتسهيل إجراءات المشروع الضخم، يؤكد أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي الهام، ليكون نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

واختتم أن مشروع رأس الحكمة مشروعا يخدم مصر وأبناءها، وهدفه تنمية وخير الوطن، ومكاسبها هائلة في شتى المجالات.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ صفقة استثمارية رأس الحكمة مليارات دولار مصر

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