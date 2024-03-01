الجمعة 01 مارس 2024
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خبير اقتصادي يبرز تأثير دخول أولى دفعات مشروع رأس الحكمة إلى مصر

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن دخول أولى دفعات مشروع رأس الحكمة إلى مصر، قائلًا: “الأثر ظهر بمجرد الحديث عن اتفاقية مشروع رأس الحكمة، لأن الجميع يعيشون أجواء السوق”.

وأضاف جاب الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حدث صدمة لأسعار الصرف، وتراجع كبير في أسعار صرف الدولار وغيره من العملات، وهناك عدد من السلع والمنتجات بدأت في التراجع.

مع توالي الدفعات يأتي اليقين لمشاهدة الصفقة على الأرض

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع توالي الدفعات يأتي اليقين لمشاهدة الصفقة على الأرض، وهذه الدفعات تنقل الأثر من الأثر المعنوي للأثر المادي الحقيقي ليكون هناك معادل مصري يتم تنفيذه على أرض الواقع.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الوديعة الإماراتية التي سيتم ضخها في المشروع ستذهب في الإنشاءات والبنية التحتية للمشروع التي ستقوم بها الشركة، التي يعمل بها مصريين، مما يساهم في ضخ المعادل المصري للوديعة في صورة مشروعات تتم بهذه المنطقة، ويقوم بها مصريين.

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