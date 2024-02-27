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ناقد فنى: مائدة رمضان الدرامية متنوعة وستستحوذ على اهتمام المشاهد

الناقد الفني أحمد
الناقد الفني أحمد سعد الدين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إننا عندما نرى قراءة أولية للأعمال التي ستعرض في رمضان سنجد أن مائدة رمضان الدرامية متنوعة، وبها ألوان كثيرة جدًا من الدراما، سواء كوميديًا أو تراجيديًا أو تاريخيًا وغيرها.

وأضاف سعد الدين، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدراما ستتمكن من الاستحواذ على اهتمام المشاهد خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة عرض "إمبراطورية ميم" وهى رواية أدبية للكاتب إحسان عبدالقدوس، والتي قدمت في فيلم منذ أكثر من 50 عامًا هو تحد في حد ذاته.

عودة الفنان يحيى الفخراني عملاق الدراما التليفزيونية

وأوضح الناقد الفني، أن الفنان خالد النبوي ممثل جيد، وأيضًا عودة الفنان القدير يحيى الفخراني، وهو عملاق الدراما التليفزيونية، لذلك نحن لدينا مائدة متنوعة تجعلنا نستحوذ على عين المشاهد المصري وأيضًا المشاهد العربي.

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