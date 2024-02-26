الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: حلف الناتو أداة أمريكية ضد روسيا والصين

حلف الناتو
حلف الناتو

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول حلف الناتو ليس جديدًا، لكن من رأيي أن هدفه من تلك التصريحات هو الشركاء في حلف الناتو على المزيد من الإنفاق.

وأضاف سمير، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن حلف الناتو هو أداة أمريكية لتحقيق أهدافها ضد الصين وروسيا، وهو أداة مهمة جدًا للسياسة الخارجية الأمريكية، ولا يمكن للرئيس ترامب أن يتخلى عن حلف الناتو.

التعاون الاستخباراتي بين أوكرانيا والولايات المتحدة

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أنه صدر أمس تقرير في غاية الأهمية يتحدث عن التعاون الاستخباراتي بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن الجمهوريين يريدون إنفاق المزيد من الأموال على الحدود المكسيكية الأمريكية.

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