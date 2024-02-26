ما السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة تجاه الأوضاع فى غزة؟

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك اهتمامًا دوليًا بمنطقة الشرق الأوسط من أجل التوصل لاتفاق مرحلي من أجل التهدئة والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة لمدة 45 يومًا.

وأضاف هريدي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الفلسطينية الحالية قدمت استقالتها في إطار رغبة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حكومة تستطيع أن تدير قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

تصورات حول اليوم التالي لوقف العدوان في غزة

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه خلال اليومين الماضيين اقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية تصوراته حول اليوم التالي لوقف العدوان في غزة، وكيف ستكون الترتيبات الأمنية ومن سيتحمل مسئولية الأمن، لكن الأفكار التي طرحها لم تلق تجاوبًا أو تأييدًا من الدول العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية وأيضًا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تعلن عن رأيها القاطع في الخطة المقترحة.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك زخمًا والجميع يأملون قبل حلول شهر رمضان يكون هناك اتفاق مرحلي بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يتم خلاله الإفراج عن عدد من الرهائن مقابل عدد من المعتقلين في السجون الإسرائيلية.