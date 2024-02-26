الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كل ما تريد معرفته عن الحوار الوطني الاقتصادي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا حول كل ما تريد معرفته عن الحوار الوطني الاقتصادي.

الحوار الوطني الاقتصادي:

تنطلق المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي اليوم.

انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني.

تأتي الجلسات استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تهدف للوصول إلى مخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن.

مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»

ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمامه بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي بدأت اليوم الإثنين وحتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.

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