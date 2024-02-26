الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

توافق مجتمعي.. خبير يكشف أهمية الحوار الاقتصادي

جريدة الدستور

قال الدكتور شريف محمود، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية بدأت تتواصل مع المجتمع، وتستمع لأصوات الخبراء والمختصين من أجل التوافق المجتمعي على أي خطة سوف يتم تصميمها، وبالتالي تكون نسبة نجاحها أعلى.

وأضاف محمود، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني عبارة عن منصة لانتقاء الآراء المختلفة، حيث أننا نختار الأفضل دائمًا لمصلحة الدولة، وتنشيط الاقتصاد.

المرحلة الأولى من الحوار الوطني نتج عنها 135 توصية

وأوضح، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني نتج عنها 135 توصية بدأت الحكومة بالفعل العمل عليها، وتقديم بعض الخطط التنفيذية، والتي تعد مسودة أعمال للمرحلة الثانية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك بعض النقاط التي تدعو للتفاؤل في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها الدولة، خاصة أن الجلسة الأولى الحوار الوطني تناولت غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وهذا يدل على الاتجاه الجاد للحكومة على حل المشكلات الأساسية.

الحوار الاقتصادي جلسات الحوار الاقتصادي أهمية الحوار الاقتصادي توافق مجتمعي الدكتور شريف محمود

مواد متعلقة

محلل اقتصادى: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت فى خسائر فادحة بمليارات الدولارات

حياة كريمة تطلق مبادرة "كن صديق" من داخل إحدى دور الرعاية

جمال رائف: مصر تتبع مسارات سياسية مختلفة من أجل نصرة القضية الفلسطينية

"مستشفى الحميات بالمحلة".. صرح طبى على طراز أوروبى (فيديو)

مدينة أسوان الجديدة.. بانوراما جمالية ومعمارية واستثمارية

الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطينى: الفكر الصهيونى يعبّر عن نفى وجود الآخر

استشارى: استخدام الساعات الذكية فى قياس السكر لم تثبت صلاحيته حتى الآن

"بعلبك" حكاية مدينة الشمس بسهل البقاع فى لبنان

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائي لوحدات "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

القصة الكاملة للطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟