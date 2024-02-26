توافق مجتمعي.. خبير يكشف أهمية الحوار الاقتصادي

قال الدكتور شريف محمود، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية بدأت تتواصل مع المجتمع، وتستمع لأصوات الخبراء والمختصين من أجل التوافق المجتمعي على أي خطة سوف يتم تصميمها، وبالتالي تكون نسبة نجاحها أعلى.

وأضاف محمود، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني عبارة عن منصة لانتقاء الآراء المختلفة، حيث أننا نختار الأفضل دائمًا لمصلحة الدولة، وتنشيط الاقتصاد.

المرحلة الأولى من الحوار الوطني نتج عنها 135 توصية

وأوضح، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني نتج عنها 135 توصية بدأت الحكومة بالفعل العمل عليها، وتقديم بعض الخطط التنفيذية، والتي تعد مسودة أعمال للمرحلة الثانية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك بعض النقاط التي تدعو للتفاؤل في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها الدولة، خاصة أن الجلسة الأولى الحوار الوطني تناولت غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وهذا يدل على الاتجاه الجاد للحكومة على حل المشكلات الأساسية.