الأحد 25 فبراير 2024
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استشارى: استخدام الساعات الذكية فى قياس السكر لم تثبت صلاحيته حتى الآن

قياس السكر
قياس السكر

علَّق الدكتور إيهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء، على تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الساعات الذكية في قياس سكر الدم، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة تمت الموافقة عليها، وأجهزة أخرى لم تتم الموافقة عليها، فهذا النوع من الأجهزة يجب أن يكون دقيقًا، حيث يعتمد عليها المرضى الذين يحصلون على الأنسولين.

وأضاف مفيد، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أنه يمكن قبول فارق بحوالي 10% بين كل جهاز وآخر أو معمل وآخر، وإذا زاد الفارق عن هذه النسبة فإن النتيجة لن تكون مقبولة، ويمكن السماح بنسبة 15% بحد أقصى.

وتابع: "بالنسبة للساعات الذكية واستخدامها في قياس سكر الدم، فإنها لم تثبت صلاحيتها حتى الآن"، لافتًا إلى أن الأجهزة الموجودة حاليًا في المنزل المستخدمة في قياس السكر بالدم دقيقة ويعتمد عليها الأطفال الذين يحصلون على جرعات أنسولين بصورة متقطعة.

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