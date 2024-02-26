الإثنين 26 فبراير 2024
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"مستشفى الحميات بالمحلة".. صرح طبي على طراز أوروبي (فيديو)

جريدة الدستور

تعد مستشفى الحميات بمدينة المحلة الكبرى ثاني أكبر مستشفى على مستوى الجمهورية، تم إنشائها في عهد الملك فاروق، فهي صرح طبي على طراز أوروبي تم تطويره خلال السنوات العشر الماضية في إطار الجمهورية الجديدة.

المستشفى حاصلة على رقم واحد في ترصد الأمراض التنفسية

وقال الدكتور مصطفى فايد، مدير مستشفى الحميات بالمحلة، إنه يتم تقديم العديد من الخدمات بالعيادة الخارجية وقسم الأسنان، وأيضًا مرضى الغسيل الكلوي، كما أن قسم الأشعة يعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف فايد، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستشفى حاصلة على رقم واحد في ترصد الأمراض التنفسية، وأيضًا حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التشخيص عن بٌعد من أجل تقديم خدمات طبية أعلى خلال الفترة المقبلة.

توفير كافة نماذج ومعايير الجودة بالمستشفى

وبين إنجازات عديدة في القطاع الصحي داخل مدينة المحلة الكبرى، تم الانتهاء من تطوير مستشفى الحميات الذي يضم 126 سريرًا و6 عنابر لإقامة المرضى وعناية مركزة وغرفة إنعاش قلبًا رئوي، وإجهادًا حراريًا، ووحدة غسيل كلوي.

وقالت الدكتورة مروة دويدار، مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، إن المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والتي لا توجد في أغلب المستشفيات المصرية، ولذلك كان لدينا فرصة ذهبية للعمل على تدريب الفريق الطبي على أحدث معايير الجودة والإفاقة القلبية، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والسكتة القلبية.

وأوضحت مدير إدارة الجودة، أنه تم توفير كافة نماذج ومعايير الجودة بالمستشفى على مستوى العالم، لافتة إلى أن المستشفى قريبة جدًا من المستوى العالمي في تقديم الخدمة الطبية.

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