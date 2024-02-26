رئيس حزب الإصلاح والنهضة: جلسات المحور الاقتصادي تناسب الواقع الذي نعيشه

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المحور الاقتصادي حديث المصريين عمومًا في هذه المرحلة، بعد قطع شوط كبير جدًا فيما يتعلق بالمحور السياسي، ورأينا أثاره في جلسات الحوار الوطني التي انتهت بانتخابات رئاسية غير مسبوقة.

وأضاف عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن جلسات المحور الاقتصادي تناسب الواقع الذي نعيشه الآن بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الدولار التي انعكست على الأسعار، وخطوات الحكومة التي تتخذها في وجود استراتيجية عامة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالحوار الوطني.

المشاركة بين الشعب والدولة المصرية والحكومة

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المشاركة بين الشعب والدولة المصرية والحكومة من خلال جلسات الحوار ترفع الوعي لدى المواطنين والمشاركين بالوضع الاقتصادي والتحديات، ومشاركة الجميع في رؤية توجهات الدولة للحلول ومناقشتها وعرضها للرأي العام، والاتفاق على استراتيجية اقتصادية يمكن أن تساعدنا خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحكومة قطعت أشواطًا كبيرة خلال الفترة الماضية على مدار التشريعات والمجلس الأعلى للاستثمار، وأيضًا مشكلة غلاء الأسعار وسعر الصرف.