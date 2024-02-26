"شكرى" يلتقى المفوض السامى لحقوق الإنسان من أجل الضغط على إسرائيل

التقى وزير الخارجية سامح شكري، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "اكسترا نيوز".

احترام قواعد القانون الدولي الإنساني

أكد وزير الخارجية، أهمية قيام الدولة الغربية التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد شكري، على أهمية اضطلاع كافة الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية للضغط على إسرائيل، لمنعها من شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان.