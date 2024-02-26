الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شكرى" يلتقى المفوض السامى لحقوق الإنسان من أجل الضغط على إسرائيل

التقى وزير الخارجية سامح شكري، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "اكسترا نيوز".

احترام قواعد القانون الدولي الإنساني

أكد وزير الخارجية، أهمية قيام الدولة الغربية التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد شكري، على أهمية اضطلاع كافة الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية للضغط على إسرائيل، لمنعها من شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان.

إسرائيل المفوض السامي لحقوق الإنسان شكرى حقوق الانسان الضغط على إسرائيل وزير الخارجية سامح شكري

مواد متعلقة

ما السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة تجاه الأوضاع فى غزة؟

كل ما تريد معرفته عن الحوار الوطني الاقتصادي

شكرى يلتقى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث الأوضاع المتردية فى غزة

ماذا بعد استقالة الحكومة الفلسطينية؟.. محلل سياسى يرد

الشعب الديمقراطى: الحوار الوطنى كان ضرورة.. وقرار صائب من الرئيس السيسى

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: جلسات المحور الاقتصادى تناسب الواقع الذى نعيشه

البهواشى: الدولة بذلت جهودًا كبيرة للتخفيف عن المواطن نتيجة الأزمات المتتالية

جهود دعم الفئة الأولى بالرعاية (فيديو)

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟