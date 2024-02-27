الثلاثاء 27 فبراير 2024
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خبير سياحي: شرم الشيخ من أبرز المدن الذكية بالتطوير والحفاظ على البنية التحتية

شرم الشيخ
شرم الشيخ

قال الخبير السياحي محمد كارم، إن اهتمام القيادات السياسية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية ساعد بشكل كبير جدا في فوزها بجائزة أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم، معقبًا: "المدينة فازت بإجماع 100% من أصوات لجنة التحكيم وفقا لمعايير شملت السياحة والاستدامة والأداء الاقتصادي".

وأضاف كارم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجائزة حصدت رغم الظروف الإقليمية المحيطة بها وبعد منافسة شديدة مع 5 مدن سياحية عالمية، لافتًا إلى أن شرم الشيخ تعتمد على تحسين الاستدامة وشبكات النقل والأثر الاجتماعي.

مدينة شرم الشيخ من أوائل المدن في الحفاظ على الهوية

وأشار الخبير السياحي، إلى أن المدينة من أهم المدن الذكية الخضراء في التطوير والحفاظ على البنية التحتية، بالإضافة إلى أنها من أوائل المدن الموجودة في مصر لتنوعها من سياحة شاطئية وسياحة مؤتمرات وسياحة دينية مما ساعد بشكل كبير أنها تكون من أهم المدن في العالم.

وأوضح الخبير السياحي، أن مدينة شرم الشيخ من أوائل المدن في الحفاظ على الهوية والبيئة والتنوع البيولوجي، مما ساعد بفوزها بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم لتمثل أيقونة مصرية.

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