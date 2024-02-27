حزب الإصلاح والنهضة: جلسات الحوار الوطنى تضم متخصصين بالاقتصاد وتناقش التضخم والموازنة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الملف الاقتصادي هام جدًا ويتعلق بكل مواطن مصري، لافتًا إلى أن جلسات الحوار الوطني تضم متخصصين بالاقتصاد وتناقش التضخم والموازنة وغلاء الأسعار والعدالة الاجتماعية وملف الأجور.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشاركين بجلسات الحوار الوطني الاقتصادي سوف يطرحون رؤيتهم بجلسة معوقات الإنتاج والتصدير.

الحكومة سوف تطرح رؤية لحل الإشكاليات

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحكومة سوف تطرح رؤية لحل الإشكاليات، وعلى رأسها ملف التضخم وغلاء الأسعار وسعر الصرف وانعكاسه على السوق المصرية.

وتابع: رأينا مشروع رأس الحكمة وبداية الخروج من عنق الزجاجة، وسيكون له انعكاس مهم تشهده السوق الموازية في انخفاض سعر الدولار.