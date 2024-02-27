الثلاثاء 27 فبراير 2024
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خبير: كلمة وزير الخارجية بمجلس حقوق الإنسان تؤكد أن الاحتلال خارج عن كل قواعد القانون الإنساني

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

 

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح في جنيف، تعبر عن إرادة المصريين المتمثلة في إرادة رئيس الجمهورية، وكانت كلمة واضحة وقوية تؤكد عدة معايير مختلفة في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضاف سنجر، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة مصر الآن تؤكد أمام العالم بأكمله أن دولة الاحتلال خارجة عن كل قواعد القانون الإنساني والدولي، وأنها تضرب بعرض الحائط كل متطلبات حقوق الإنسان وتؤكد تماما أن الغرب الذي كان يتشدق بمعايير حقوق الإنسان انكشف أمام ما يحدث من دولة الاحتلال التي لا تهتم بأي معايير إنسانية دينية بأي شكل من الأشكال.

لا يمكن أن نسمح بأي حديث عن حقوق الإنسان

وأكد خبير السياسات الدولية، أن كلمة مصر كانت واضحة محددة تضع النقاط فوق الحروف للتعامل مع قضية شعب مظلوم، ولا يمكن أن نسمح بأي حديث عن حقوق الإنسان قبل الوصول إلى حقوق الإنسان الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة لأكثر من 14 عاما داخل سجن مفتوح، ويعامل الاحتلال مواطنيه كأنهم ليس لهم الحق في الحياة.

وأوضح خبير السياسات الدولية، أننا أمام موقف مصري متكامل في كل المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مصر قادت تحول مهم جدًا للتعامل مع القضية الفلسطينية قبل وبعد يوم 7 أكتوبر الماضي.

إرادة المصريين رئيس الجمهورية كلمة وزير الخارجية كلمة وزير الخارجية تعبر عن إرادة المصريين إرادة المصريين المتمثلة في رئيس الجمهورية الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة

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