"مش مجنونة زي نادية".. أبطال "وبينا ميعاد" يتصدرون تريند جوجل

حل أبطال مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، ضيوفًا مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة ON، حيث تصدرت الفنانة شيرين رضا مؤشرات البحث على موقع "جوجل" بعد ظهورها على الهواء بعكاز.

أنا مش مجنونة زي نادية لكن متمردة

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن دورها في مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، مؤكدة أن الشخصية تختلف تماما عن شخصيتها الحقيقية، معقبة: "أنا مش مجنونة زي نادية، وكنت متمردة وأنا صغيرة".

وظهرت الفنانة شيرين رضا خلال البرنامج وهي تمشي بعكاز، موضحة أنها تعرضت لشرخ في انكل الرجل وتتألم كثيرا، معقبة: "فولت على نفسي".

وكشفت شيرين رضا عن عدد من كواليس الجزء الثاني من المسلسل وعن حياتها الشخصية، قائلة: “الشهرة مش حلوة، لإنها بتقيد الشخص خاصة لو في مكان عام، ومدخلتش الفن عشان اشتهر، والحب أهم وأحلى من الفلوس”.

وخلال فقرة "لعبة ماذا لو"، قالت: “في الحقيقة مقدرش على 8 أبناء”، وتابعت مازحة: “كنت موت نفسي، أو اضطر أموتهم بقى، ولو كنت بقيت مغنية هغني مهرجانات لأني بحب هذة النوعية من الأغاني، وفي الفوازير زمان ظلموني لأن مكنتش بعرف أغني والملحنين عارفين ده”.

استمرار النجاح في الجزء الثاني بشكل أكبر

فيما قال الفنان صبري فواز، إنه كان رافضا للعمل في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" في البداية، بسبب أن أي عمل يكون له جزء أول وناجح، يشترط استمرار النجاح في الجزء الثاني بشكل أكبر، معقبًا: "كنت قلقان علشان الجزء التاني لازم يكون زي الجزء الأول، ورفضت فترة طويلة جدا حتى طلب مني الأستاذ هاني قراءة 10 حلقات، ثم وافقت".

أضاف فواز: "حسن أطيب مني بكتير، أنا طول الوقت بمشي عكس الاتجاه، وأنا في صغري كان كل اهتماماتي أدور على كتب وأتفرج على أفلام، عكس الناس كلها، حتى في شغلي بلعب في حتة لوحدي، أنا كأب فيه تشابه بينا أنا وحسن، لكن حسن باله أطول شوية وأنا اتعلمت منه طولة البال".

تابع: "أتعامل مع أبنائنا والأجيال الحالية على أنهم مختلفين عنا تماما، لأن حياتهم غير حياتنا وواقعهم مختلف وما رأوه في 10 سنوات رأته البشرية في 3000 سنة، فأكيد هما ناس مختلفة".

أبطال مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني

مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.