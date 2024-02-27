أفضل وجهة سياحية آمنة.. "إكسترا نيوز" ترصد أهم المعايير التي تتبناها شرم الشيخ

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا حول أهم المعايير التي تتبناها مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد فوزها بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة فى العالم.

المعايير التي تتبناها مدينة شرم الشيخ