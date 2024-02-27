الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أفضل وجهة سياحية آمنة.. "إكسترا نيوز" ترصد أهم المعايير التي تتبناها شرم الشيخ

شرم الشيخ
شرم الشيخ

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا حول أهم المعايير التي تتبناها مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد فوزها بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة فى العالم.

المعايير التي تتبناها مدينة شرم الشيخ

  • فازت شرم الشيخ بإجماع 100% من أصوات لجنة التحكيم وفقًا لمعايير شملت السياحة والاستدامة والأداء الاقتصادي.
  • حصدت الجائزة رغم الظروف الإقليمية المحيطة بها وبعد منافسة شديدة مع 5 مدن سياحية عالمية.
  • تعتمد شرم الشيخ على تحسين الاستدامة وشبكات النقل والأثر الاجتماعي.
  • تعتمد المدينة على ترسيخ أسس التنمية المستدامة في مجالات الإدارة الحكومية والتنمية الإدارية والأمن السياحي.
  • تميزت بالفكر الخلاق والإبداع والتجدد في الإدارة الحكومية والإسراع بتنفيذ الأفكار الخلاقة.
شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ اكسترا نيوز أهم المعايير التي تتبناها مدينة شرم الشيخ تحسين الاستدامة شبكات النقل شبكات النقل والأثر الاجتماعي

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