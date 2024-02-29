الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

التجمع: الحوار الوطنى سيسفر عن نتائج وتوصيات مرضية للشارع المصرى

النائب عاطف مغاورى
النائب عاطف مغاورى

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني المتخصصة يأتي في ظل جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية لإيجاد مخارج للأزمة الاقتصادية الراهنة، لا سيما مشروع رأس الحكومة بشراكة إماراتية.

وأشار إلى أن الحزب يشارك في كل الجلسات التخصصية، التي تنعقد على مدار الأسبوع الجاري، بحزمة كبيرة من المقترحات والأفكار والرؤى حول كل القضايا الاقتصادية التي ستتم مناقشتها.

خارطة طريق جديدة للم شمل القوى السياسية

وأكد "مغاوري"، في تصريحات خاصة، أن استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية يمثل خارطة طريق جديدة تسعى من خلالها القيادة السياسية إلى لم شمل القوى السياسية والحزبية، بالإضافة إلى الحكومة من أجل التحاور والتناقش حول سبل تعزيز دفع قاطرة الاقتصاد الوطني.

حلول لمواجهة الغلاء والتضخم 

وأشار إلى أن الحوار الوطني يعمل على إيجاد مزيد من الحلول الواقعية للقضاء على معاناة المواطنين في الشارع المصري، في ظل موجة غلاء وزيادة نسبة التضخم، وغيرها من المشكلات التي  تسببت فيها تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن الجلسات التخصصية ستتيح للجميع إبداء الآراء والأفكار والمقترحات، التي ستستخلص منها حلول وتوصيات يمكن الأخذ بها في إدارة الملف الاقتصادي.

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