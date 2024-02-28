الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يُشيد بحضور الحكومة جلسات الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود المحور الاقتصادى من جلسات الحوار الوطني بعد مشاركة ممثلي عن الحزب خلال جلستي هيكل وعجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي.

وقال الحزب فى بيان صحفى، إن تمثيل وحضور الحكومة ممثلا في الوزيرة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي؛ ومن ينوب عن وزارتي المالية والتخطيط، الأمر الذى يعكس شراكة واقعية على طاولة الحوار بحضور الجهات والهيئات التنفيذية لتأخذ الرؤيا المطروحة شكلا وإطار لخارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية مع آليات تنفيذ قابلة للتطبيق.

وفي ضوء متابعة ومشاركة حزب المصريين الأحرار لجلسات الحوار، ثمن الحزب جهود وأداء وزارة التعاون الدولي وما سردت الوزيرة من شرح واف متضمنًا الإحصائيات والأرقام موضحه أن جزءًا من القروض الخارجية المسئول عنها وزارة التعاون الدولى هى تمويلات تستهدف التنمية ميسرة وتمثلت فى نحو ١٦% من إجمالى الدين الخارجي ممنوحة بأقل فائدة ١.٦ % تقريبا وأطول مدة سداد.

 

txt

"المصريين الأحرار": احتفالية "قادرون باختلاف" تستهدف دعم ومساندة ذوى الهمم

txt

محافظ أسيوط يبحث مع «المصريين الأحرار» سبل دعم مشروعات التنمية


وهذا وسجل الحزب فى الجلسة طلب لوزارتي المالية والتخطيط ببذل الجهود نحو عرض تفصيلى على غرار وزارة التعاون الدولى مع تبين آليات تنفيذ واضحة تسهم فى الخروج من الأزمة الاقتصادية، حتي يتسني العمل وفقًا لتنسيق وتكامل بين الوزارات المنوط بها التنمية الاقتصادية.

كما عرض حزب المصريين الأحرار رؤيته خلال الجلسات وطالب تعديل على بعض الأطروحات منها على سبيل المثال لا الحصر ما نوقش بشأن "تفعيل مبدأ شمولية/ وحدة الموازنة"؛ طالب الحزب إلزام الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بتحويل فوائضها المالية للموازنة العامة أو حد أدنى من هذه الفوائض يتم التوافق عليها وضرورة وجود تشريعا موحدًا.

كما حث النخب والقامات المتواجدة والقائمة على الحوار الوطنى بمحور الاقتصادى، أن تضع الاعتبار لضرورة تحديد هوية الهيئات للوقوف على تعريف وتصنيف الهيئات وفقا للنشاط والمرجو منها لأن هناك هيئات خدمية وجب تحويلها لهيئات اقتصادية والعكس.

ونادي حزب المصريين الأحرار بأهمية ضم الوحدات الاقتصادية إلي المقترح المطروح؛ لأنه يقتصر على الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية فقط، وذلك غاية في الوصول لخدمة فعلية للوطن والمواطن.

وفي نهاية الجلسة، أكدت اللجنة أهمية توثيق هذه المناقشات وتقديمها للاستفادة في الجلسات القادمة، بهدف خدمة المواطن وتعزيز مصلحة الوطن.

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل المحور الاقتصادي الحوار الوطنى وعجز الموازنة الدين الخارجي

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية