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سياسي

"المصريين الأحرار": احتفالية "قادرون باختلاف" تستهدف دعم ومساندة ذوى الهمم

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

ثمّن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، منوهًا بأن الرئيس السيسي أول قائد يولي اهتمامًا مباشرًا بهذه الفئة التي عانت كثيرًا.

 

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صحفي، أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف»، والتى تعد الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة.

 

ولفت خليل إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي راعٍ وقريب من عموم المصريين ويراعي تحقيق أسمى معايير الإنسانية كالعادة يظهر الاحتفال البعد الإنساني للرئيس الأب والقائد.

 

وأكد أن الرئيس أولى اهتمامًا غير مسبوق لرعاية الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وتشريع قانون منظم لدوره أحد أهم أوجه اهتمام الدولة بهم، ولهم كل حقوقهم.

 

وأضاف خليل، أن تصريحات الرئيس السيسى اليوم بشأن أحداث غزة تؤكد أن أشقاءنا فى القلب ولا يمكن التخلي عنهم، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي جدد التأكيد على أن مصر تقدم كل المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء في غزة باعتبارها قضية القضايا.

 

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن حديث الرئيس السيسي حول صفقة رأس الحكمة يؤكد شفافيته ووضوحه المعتاد مع الشعب المصري فى طرح أى أمر، موضحًا أن المشروع يعتبر أكبر مشروع سياحى على البحر المتوسط ويعزز من قيمة العملة المحلية ويحد من أزمة أرتفاع الأسعار.

المصريين الأحرار قادرون باختلاف الدكتور عصام خليل مجلس الشيوخ ذوي الهمم

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