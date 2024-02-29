الخميس 29 فبراير 2024
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سياسي

نشأت العمدة: القطاع السياحي سيشهد طفرة كبيرة بعد مشروع "رأس الحكمة"

النائب محمد نشات
النائب محمد نشات العمدة

قال النائب محمد نشات العمدة عضو مجلس النواب، إن القيمة الاقتصادية لصفقة مشروع رأس الحكمة، لا تتوقف عند كونه أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وسيعمل على حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وحل أزمة سعر الصرف وشح الدولار، ولكن فوائده الأكبر ستظهر في القطاع السياحي.

ولفت عضو مجلس النواب، في تصريحات له، إلى أن مشروع رأس الحكمة قادر على اجتذاب نحو 8 ملايين سائح سنويا للمشروع، ضمن خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح، فالمتوقع أن يكون ضمن أهم المقاصد للسياحة الشاطئية وقادر على أن يصبح بوابة جديدة لمصر أمام العالم، من جهة الساحل الشمالي.

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وأوضح نائب الصعيد، أن الدراسات المبدئية تؤكد قدرة رأس الحكمة على اجتذاب ملايين السائحين سنويا،  واحداث طفرة ملموسة في قطاع السياحة.

واختتم “العمدة” أن السياحة وتنميتها ستكون جزءا من خيرات المشروع وفوائده لمصر، مردفا: مشروع رأس الحكمة، سيعمل على خلق شرايين جديدة للتنمية ومجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة في منطقة جديدة على الساحل الشمالي.

النائب محمد نشأت العمدة مجلس النواب الفوائد الاقتصادية مشروع استثماري الدولار

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