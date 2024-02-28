الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: حضور الرئيس لفعاليات "قادرون باختلاف" رسالة دعم لحقوق ذوى الهمم

النائب احمد الخشن
النائب احمد الخشن

قال أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة على توفير جميع الخدمات التي تضمن حياة كريمة للأشخاص ذوي الهمم، ومشاركتهم في مختلف جوانب الحياة العامة، عبر قوانين وسياسات مدروسة.

ونوه الخشن في تصريحات له، إلى أن حضور الرئيس السيسي فعاليات احتفال "قادرون باختلاف"، دلالة على أهمية ووعي الدولة المصرية بهذه الفئة والحفاظ على حقوقها.

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"الخشن": حياة كريمة المشروع الأول والأضخم بالتنمية الشاملة فD مصر

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الفئة كانت مهملة لعشرات السنين، لكن الرئيس السيسي أعاد الاهتمام بهم وحافظ على حقوقهم، ووجه برعايتهم فهم جزء أصيل من الدولة المصرية.

واختتم النائب أحمد الخشن، بوجود توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة، من جانب الرئيس السيسي بضرورة العمل على وضع برامج وسياسات تمكن ذوي الهمم، وتقوم بتدريبهم ودمجهم فى المجتمع  وهو ما يجعلهم فى صدارة الأولويات داخل الجمهورية الجديدة ويحسب للرئيس السيسي.

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