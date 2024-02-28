الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجاهد نصار: تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" يدفعه لتحقيق مهامه

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل قادرون باختلاف، يؤكد أن ذوي الهمم يعشيون العصر الذهبي لهم وأن حقوقهم محل رعاية من القيادة السياسية نفسها.

ونوه نصار، في تصريح صحفي له، اليوم، أن القيادة السياسية وضعت على عاتقها توفير الحقوق من أجل دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز حقوقهم، باعتبارهم شركاء في الوطن وهذه أسمى معاني المواطنة، علاوة على تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حريص على إزالة كل العوائق من أمامهم، مشيدا بتخصيص الرئيس السيسي نحو 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف خلال الاحتفالية.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن تخصيص 10 ميارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف سيدفعه إلى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم وغيرها من المهام الموكلة للصندوق.

النائب مجاهد نصار مجلس النواب الرئيس السيسي القيادة السياسية العصر الذهبي الوطن

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