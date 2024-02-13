الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجاهد نصار: داعمون لموقف القيادة السياسية الصلب فى رفض العدوان على رفح

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، دعمه التام لخطوات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي في منع تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة إسرائيلية سافرة، لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أراضيهم إلى الأبد.

ونوه  نصار، في تصريح صحفي له اليوم، بقوة الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي السافر على الأراضي الفلسطينية واستهداف رفح خلال الفترة الأخيرة في عملية هجمية قد تكون لها تداعيات بالغة الخطورة.

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وانتقد عضو مجلس النواب، استمرار العدوان الإسرائيلي وارتفاع حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة المئات، قائلًا: إسرائيل تلعب بالنار وستكون أول من يكتوي بها.

وشدد نصار على دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري بكل أبعاده.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية وقيامها بمثل هذه الهجمات، يناقض كل القوانين الدولية وبنود اتفاقية السلام التى وقعتها مع مصر منذ عقود والموقف الدولى الصامت تجاه هذه الجرائم مخزٍ.

النائب مجاهد نصار تهجير الفلسطينين الرئيس السيسي محاولة اسرائيلية القضية الفلسطينية

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