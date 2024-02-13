الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"التجمع": الرقابة على الأسواق أولوية في مقترحاتنا للحوار الوطني

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب وضع عدد من الملفات التي تشكل اولوية كبرى على طاولة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، قائلا: “تأتي على رأس تلك الملفات زيادة الأسعار، وضرورة التوصل إلى آليات رقابية حقيقية وفعالة وقابلة للتنفيذ لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الأسواق حماية للمواطنين من جشع التجار”.

أكد مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أن الحكومة عليها أن تعيد النظر في كافة السياسات الاقتصادية التي تدير بها الملف بأكمله، ما سيجعله فرصة سانحة أمام الحوار الوطني لدراسة كافة تلك السياسات وتقديم مزيد من الرؤى والأفكار التي تضمن تنفيذها بأكثر فاعلية.

ولفت إلى أن الأسواق الآن تشهد حالة شديدة من التخبط والتذبذب وتحتاج لمزيد من حملات الرقابة المختلفة والآليات التي تمثل رادع كبير أمام التجار، لضبط حركة الأسواق، وضمان استقرار الأسعار إلى حد ما.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وحشية

على صعيد أخر، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات مصر التي أكدت فيها أنها تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لمدينة رفح الفلسطينية، واستهداف المنازل والمستشفيات والأبرياء يكشف للعالم أجمع مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي وهي ترتكب جرائم حرب وحشية، يعاقب عليها القانون الدولي، وتتعمد خرق المواثيق والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والنظر بعين الرحمة والإنسانية لمواطني غزة العزل.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قصف مدينة رفح بهذه الطريقة الإجرامية والوحشية وغير الآدمية ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالقطاع، مشيرا إلى تحذير مصر الدائم من الإقدام على تلك الخطوة التي ستؤثر تبعاتها على المنطقة بأثرها.

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