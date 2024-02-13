الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس حافظ على القضية الفلسطينية بالرفض التام للتهجير

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الدور الريادي لمصر بخصوص القضية الفلسطينية حافظ عليها من تصفيتها على يد الاحتلال الإسرائيلي، ووقف سدًا منيعا ضد تهجير الفلسطينيين حتى اللحظة، وبعد 4 أشهر من العدوان السافر على قطاع غزة.

أضاف محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدور المصري بخصوص القضية الفلسطينية تاريخي. مضيفا: الرئيس السيسي حافظ علي القضية الفلسطينية برفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتفريغ قضيتهم وأنقذ القضية في أحلك الظروف، ومصر حتى اللحظة هى صاحبة الموقف الأشد صلابة عربيا ودوليا رفضا لتصفية القضية الفلسطينية أو إعادة توطينهم في سيناء.

فتح مصر معبر رفح دون قيد أو شرط طوال المدة الماضية

لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المزاعم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، وما تلاها من مغالطات وتصريحات على لسان الرئيس الأمريكي بايدن بخصوص تدفق المساعدات وغلق قطاع رفح، غرضها التغطية على أفعال اسرائيل التي وصلت بالفعل لحد الابادة الجماعية لسكان قطاع غزة، مشددا، أن الواقع والحقيقه تؤكد فتح مصر معبر رفح دون قيد أو شرط طوال المدة الماضية، لكن قصفه عدة مرات من الجانب الفلسطيني عطل المساعدات لفترة، ثم ما لبثت أن تم استئنافها.

أشار، إلى أن دور مصر في قطاع غزة يتمثل في دعم الفلسطينيين للحصول علي حقوقهم المشروعة كاملة لإقامة دولتهم المستقلة، واستمرار تدفق المساعدات، ومن المعلوم أن 80% من المساعدات التي وصلت قطاع غزة، قدمت من مصر من مصر حكومة وشعبًا.

اختتم النائب أحمد محسن: “الرأي العام العالمي يعرف جيدا حقيقة المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية وأي مزاعم أو أكاذيب إسرائيلية أو أمريكية لن يصدقها أحد”.

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