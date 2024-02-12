الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء هشام الحلبي: لا نقبل تصفية القضية الفلسطينية ومصر جاهزة للدفاع عن حقوقها

اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبي

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر لن تسمح بأي انتهاك لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأنها مستعدة لكل الخيارات في حال تعرضت لأي تهديد.

وقال الحلبي، في اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على شاشة سي بي سي، إن إسرائيل تنتهك المعاهدة بتصريحاتها وأفعالها الاستفزازية، وأنها تسعى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ما يمثل خطرا على الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف الحلبي، أن مصر ترفض بقوة محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وأنها تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن قادة إسرائيل يخشون من المحاسبة الدولية على جرائمهم ضد الإنسانية في غزة، وأنهم يحاولون تمديد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية.

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