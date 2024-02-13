الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "دفاع الشيوخ": محاولة اجتياح رفح الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

استنكر النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، التصعيدات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين العزل بمدينة رفح الفلسطينية.


وقال اللواء طارق نصير إن هذه التصعيدات المستمرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل من القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية تعد بمثابة تهجير قسري للشعب الفلسطيني وإبادة جماعية لتصفية القضية وانتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأشاد بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى المحتجزين، مقدمًا التحية للشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.


وطالب "نصير" المجتمع الدولي بضرره تحمل مسئوليته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف تلك المجازر الوحشية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية الإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح التي تأوي ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني.

أمين حزب حماة الوطن أمين تنظيم حزب حماة الوطن الإحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح

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