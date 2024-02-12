"اقتصادية الغد" تستعرض مقترحات الحزب بشأن الرؤية المقدمة لأمانة الحوار الوطني للملف الاقتصادي

عقدت اللجنة الاقتصادية بحزب الغد، اجتماعها الأسبوعي بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب.

وأثنى "موسى" على جهود الحكومة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، والأفكار غير النمطية التى تحاول الحكومة طرحها للخروج من الأزمة.

وكلف جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالملف الاقتصادي، ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول إلى أفكار وحلول عملية إبداعية وغير نمطية تمهيدًا لتقديمها بجلسات الحوار الوطني التي ستستأنف قريبًا.

وطالب "موسى" كافة الأحزاب المصرية بتركيز الجهود من أجل الوقوف خلف الدولة المصرية في هذه الظروف الصعبة وتقديم الحلول الناجزة للحكومة.

وأكد الدكتور علاء العسكري رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد، أن الاقتصاد المصري يمر بواحدة من أشد الأزمات ومن الدلائل على هذه الأزمة الارتفاع المستمر في الأسعار أو ما يطلق عليه التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للنقود.

وأشار "العسكري" إلى أن ارتفاع الأسعار لا يمثل المرض الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وأنه مجرد عرض لمرض.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن خبراء الاقتصاد يتحدثون عن الفجوة الدولارية ويتحدث البعض عن سعر الصرف وآخرون عن الدين العام واختلال فى الميزان التجاري، ونؤكد في حزب الغد على أن الاقتصاد المصري واحد من أقوى اقتصاديات المنطقة وإن كان يمر ببعض الأزمات إلا أنه قادر على التعافي سريعًا مما يمر به.

وتابع: وللوقوف خلف الاقتصاد المصرى يجب أن نتجه نحو الصناعة بشكل سريع ومخطط ولكن ينبغى علينا أن نضع الأولويات لصناعة وطنية قادرة على النمو والمنافسة ويأتي في مقدمة الأولويات تعليم حقيقى واهتمام برأس المال البشري لتقديم تكنولوجيا مصرية تقوم بها وعليها الصناعة القادرة على المنافسة وغزو الأسواق العالمية بما يسهم في تنمية اقتصادية حقيقية، ووقف تصدير بعض المنتجات الغذائية لحين إشباع واكتفاء السوق المحلي منها، وسرعة العمل على خفض الإنفاق العام من خلال اتباع برنامج تقشف يشمل الإنفاق الاستثمارى للجهات الإدارية، وسرعة العمل على توحيد الموازنة العامة للدولة ودمج جميع الموازنات الفرعية للهيئات الاقتصادية المختلفة ضمن الموازنة العامة للدولة للتأكيد على توحيد اوجه الانفاق.

وحضر الاجتماع عدد من نواب رئيس الحزب سمير عليوه نائب رئيس الحزب للشؤن القانونية والإدارية وأسامة الرفاعى نائب رئيس الحزب للشباب وعبير العريان نائب رئيس الحزب لحقوق الإنسان ومحمد هندى نائب رئيس الحزب للعلاقات الافريقية وطارق عبد الحى نائب رئيس الحزب للتمنية البشرية واحمد فريد نائب رئيس الحزب للسياحة وشريف أبو السعود نائب رئيس الحزب للمحليات واحمد موسى أمين الشباب المركزى وعمر الاصور مساعد أول رئيس الحزب لشؤن البيئة واللواء أحمد غريب واسماء الهرش عضو الحزب بالتنسيقية.