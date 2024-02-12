الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: تهور إسرائيل وضربها رفح سيهدد دول المنطقة

رفح
رفح

طالب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، حكومة الاحتلال بالانصياع لصوت العقل والاستماع لتحذيرات مصر بعواقب وخيمة حال قصف رفح وما سيترتب على ذلك من كارثة إنسانية، مضيفًا: "قصف رفح الذي بدأه الاحتلال بالفعل سيدفع لعواقب وخيمة بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ولا بد لحكومة تل أبيب أن تعي خطورة خطواتها وتوقف هذه العملية العسكرية فورًا.

ونوه الخشن، في تصريح اليوم، إلى بيان وزارة الخارجية وتأكيدها رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين بالحكومة الإسرائيلية حول شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحذير مصر من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ولفت عضو النواب إلى تحركات مصر الواسعة، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذه الحرب المريرة وضرب رفح، بعدما أصبحت تأوي ما يقرب من  1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة.

أشار نائب المنوفية إلى ما قالته مصر بوضوح بأن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى حكومة تل أبيب تجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.

واختتم الخشن حديثه بأن تحذيرات مصر واضحة للغاية ولا يمكن إهمالها أو تجاوزها، وإسرائيل تتجاوز بضرب رفح الخط الأحمر، وستدفع بنفسها لمآلات خطيرة وهو ما سيهدد المنطقة برمتها، وتتحمل إسرائيل مسؤولية ذلك وما سيترتب عليه الفترة القادمة إن لم توقف عملياتها.

النائب احمد الخشن الإحتلال الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية مدينة رفح قطاع غزة الكارثة الإنسانية

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