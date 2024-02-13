الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الإقدام على عملية عسكرية فى رفح ستكون تداعياته خطيرة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن دولة الاحتلال تحاول جر المنطقة لصراع كبير، وإنها تخلط الأوراق وتبحث عن نصر زائف في قطاع غزة على حساب جثث آلاف الشهداء الفلسطينيين، محذرًا من مواصلة إسرائيل أعمالها والتخطيط لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح ستكون تداعياته خطيرة.

ونوه الكمار، في تصريح له اليوم، أن الدولة المصرية تسيطر على أراضيها وتحكم سيطرتها على حدودها بشكل كامل، كما أنها كافحت الإرهاب في مناطق عديدة وفي سيناء على وجه الخصوص، وانفقت موارد كبيرة لمكافحة أي مجال للتسلل أو التهريب وغيره على الحدود المصرية، منوهًا إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي في حق مصر ليس أكثر من مزاعم وأكاذيب تحاول بها الحكومة الإسرائيلية التغطية على المجزرة المروعة التي توشك على ارتكابها في رفح.

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وحذر عضو مجلس النواب، أن الموقف ليس سهلًا، وهو معقد بشكل كبير والمسألة المرتبطة بمعاهدة السلام، هو اتفاق بين مصر وإسرائيل، وهو الاتفاق الذي استمر أكثر من أربعة عقود، وهناك التزام من الجانبين بهذه المعاهدة، قائلًا: حكومة الاحتلال تحاول بقصف رفح أن تهدأ من روع المواطنين الإسرائيليين وتقول لهم إنها بمثل هذا العدوان الأحمق ستحضر الرهائن.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتحذير أن ما تقوم به إسرائيل أو ما ستقدم عليه عبر عملية عسكرية واسعة في رفح، جريمة إبادة هائلة ودفع الأمور إلى النهاية، وهى بذلك توسع دائرة الحرب مع حركة حماس لدول الجوار، وعليها أن تتحمل نتيجة عدوانها.

النائب مدحت الكمار مجلس النواب الشهداء الفلسطينيين إسرائيل عملية عسكرية رفح

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