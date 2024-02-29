الخميس 29 فبراير 2024
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سياسي

عمرو القماطى: الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك يخفف عن كاهل الأسرة

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أعرب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته لتراجع سعر الدولار في السوق الموازية وتراجع سعر الذهب، قائلًا: الانعكاسات الايجابية لصفقة مشروع رأس الحكمة، وترقب وصول مليارات الدولارات لمصر أدى لاستقرار الوضع الاقتصادي.

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي البدء في الإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، لافتًا إلى أن خطوات الحكومة بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، للعمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الأولوية للسلع الغذائية، يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، وسيدفع حتمًا لتراجع الأسعار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن بدء الإفراج التدريجي عن السلع الموجودة بالموانئ، سيلبي احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، مشددًا أن خطة الحكومة حول الإفراج يسهم في زيادة المعروض بالأسواق، ويسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع.

وأشار نائب الجيزة إلى أن قرارات الافراج عن السلع وتراجع أسعارها، انعكاس لخطوات اقتصادية مدروسة من جانب الدولة وبتوجيهات السيسي للتصدي للأزمة الراهنة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في وقت دقيق للغاية.

واختتم النائب عمرو القماطي أن الوضع الاقتصادي سيشهد انفراجة حقيقية قريبًا، وستختفي السوق الموازية لسعر صرف الدولار، وهو ما يشعر به ملايين المصريين.

من جانبه قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني المتخصصة، يأتي في ظل جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية لإيجاد مخارج للأزمة الاقتصادية الراهنة، لا سيما مشروع رأس الحكومة بشراكة إماراتية، مشيرًا إلى أن الحزب يشارك في كافة الجلسات التخصصية التي تنعقد على مدار الأسبوع الجاري، بحزمة كبيرة من المقترحات والأفكار والرؤى حول كافة القضايا الاقتصادية التي ستتم مناقشتها.

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