عضو بالشيوخ: حديث الرئيس باحتفالية "قادرون باختلاف" أدخل البهجة على قلب ذوي الهمم

ثمن النائب، نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته باحتفالية النسخة الخامسة قادرون باختلاف، قائلا: “حمل كلمات جبرت بخاطر الجميع وأكد أمام الجميع أن ذوي الهمم جزء أصيل من المجتمع المصري ودعمهم ومساندتهم إلزام إنساني ودستوري”.

وأكد نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس أولى اهتمام كبير لذوي الهمم وحفظ لهم حقوقهم كاملة، التي نص عليها الدستور، وكان صاحب الفضل الأول في اكتشاف كثير من المهارات والخبرات التي يمتلكوها هؤلاء، أصحاب الرسالة داخل المجتمع، لذلك جاء توجيه الرئيس بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف ليؤكد هذا الاهتمام ويعكس حرص الدولة على تذليل كافة العقبات والتحديات أمام ذوي الهمم وتهيئة المناخ الكامل لهم للانخراط والاندماج داخل المجتمع من خلال توفير كافة سبل الإعانة والإعاشة.

الداعم للقضية الفلسطينية

ولفت عضو مجلس الشيوخ: أن كلمة الرئيس السيسي أدخلت البهجة في نفوس ذوي الهمم اليوم وذويهم، فكان الرئيس اليوم أبا لأصحاب تلك الفئة، وبعث برسائل إنسانية عديدة أهمها التأكيد على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية واستمرار الدفع بكافة مساعي مصر من أجل وقف إطلاق النار.

ذوي الهمم

واختتم النائب نادر يوسف نسيم: “أن ذوي الهمم حصلوا على العديد من الحقوق والمكتسبات خلال السنوات الأخيرة، بتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة ساهمت في إقرار حزمة من التشريعات التي ساهمت في الحفاظ على حقوق ذوي الهمم العمل على تفعيل كافة نصوص الدستور”.

من جانبه قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني المتخصصة، يأتي في ظل جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية لإيجاد مخارج للأزمة الاقتصادية الراهنة، لا سيما مشروع رأس الحكومة بشراكة إماراتية، مشيرا إلى أن الحزب يشارك في كافة الجلسات التخصصة التي تنعقد على مدار الأسبوع الجاري، بحزمة كبيرة من المقترحات والأفكار والرؤى حول كافة القضايا الاقتصادية التي سيتم مناقشتها.