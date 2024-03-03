وزيرة التعاون: الدولة لديها مشروعات ناجحة تخدم المرأة

أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، والتى تأتى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلة: "المرأة تتأثر بالمتغيرات العالمية المحيطة، لافتة إلى الدولة المصرية لديها مشروعات ناجحة تخدم المرأة شارك فيها كل الجهات الوطنية بشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص".



وقالت وزيرة التعاون الدولى، خلال فعاليات جلسة التغيرات العالمية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، والتى تأتى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، يومي 3 و4 مارس 2024، إن القوانين التى تسن والأهداف المستقبلية تضع المرأة قيد الاعتبار، لافتة إلى أن استراتجية الأمم المتحدة لها خصوصية وهناك محور خاص بالمرأة.



يشارك في القمة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، وبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، عدد كبير من المسئولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية أيضًا والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية وريادة الأعمال وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة.

وتتضمن القمة العديد من الفعاليات التي تستعرض التجارب الملهمة في التوازن بين الجنسين للحكومة والقطاع الخاص، واستعراض فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهم الخاصة.

وتشهد القمة حلقات نقاش تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال المتصلة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

وتستعرض القمة، سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب العمل على تقديم ورقة عمل تعزز من خلق روابط قوية للقيادات النسائية في كل قطاع لضمان استدامة أعمال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

كما ينعقد خلال الفعالية الرئيسية للقمة ملتقى توظيف للمرأة، والذي يعزز استكشاف أنواع الوظائف التي تناسب المرأة وحققت فيها نجاحات استثنائية، والتي من المحتمل أن تقوم بالتوظيف فيها مرة أخرى في المستقبل، وتخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة داخل مكان انعقاد الملتقى لتقديم معلومات للفتيات المشاركات، والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثين عن عمل ومناقشة التفاصيل الخاصة بالعمل، وتقديم النماذج والاستمارات المطلوبة.

وتشهد الفعاليات إقامة معرض موسع لرائدات الأعمال، والذي يستهدف تعزيز مشروعات المرأة وإطلاق العنان لإمكانات ريادة الأعمال النسائية وتنمية المهارات للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتحفيزها على الدخول في هذا المجال، ومن ضمنها إقامة مسابقة لاختيار أفضل مشروع خلال المعرض ومنحه جائزة مادية تعزز من أعماله بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية اللازمة.