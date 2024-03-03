الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أكبر طاقم عمل في رمضان لمسلسل المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يستعد النجم مصطفى شعبان للمنافسة في موسم رمضان 2024 بمسلسل المعلم من بطولته وضمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ويتسابق مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تعرض على شاشات الشركة المُتحدة، تقدم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، والاجتماعية في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

 

ويعد مسلسل المعلم ضمن أهم الأعمال في هذا الموسم حيث يشارك في العمل الفني عشرات النجوم الكبار والوجوه الجديدة التي تظهر على مدار أحداث المسلسل طوال شهر رمضان المُبارك.

 

قصة مسلسل المعلم

ويطل مصطفى شعبان خلال الأحداث بدور جديد حيث يعمل تاجر سمك ويبيعه في بعض من المناطق الشعبية ويدخل في العديد من الصراعات، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها في إطار شعبي اجتماعي.

 

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسلات شهر رمضان 2024| اعرف رحلة الحشاشين حول العالم من واقع البرومو

مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تروج لمسلسل "مليحة" لـ ميرفت أمين

قنوات عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

وطرحت "المتحدة" البرومو الذي لاقى رواجًا كبيرًا، ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "المعلم" عبر شبكة قنوات "الحياة" بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

 

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل المعلم، ضمن مسلسلات رمضان 2024، وذلك عبر on وعلى منصة واتش إت.

 

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، سامح بسيوني، وآخرون، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل المعلم مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان المعلم 2024 مسلسل المعلم 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان 2024 ابطال مسلسل المعلم 2024 مواعيد مسلسل المعلم على واتش ات مسلسل المعلم على watch it موعد مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم رمضان 2024 موعد مسلسل المعلم مصطفى شعبان

الأكثر قراءة

عاجل| الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

مشاجرة داخل سرادق عزاء الموسيقار حلمى بكر بالحامدية الشاذلية

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين