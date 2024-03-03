مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أكبر طاقم عمل في رمضان لمسلسل المعلم

يستعد النجم مصطفى شعبان للمنافسة في موسم رمضان 2024 بمسلسل المعلم من بطولته وضمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتسابق مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تعرض على شاشات الشركة المُتحدة، تقدم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، والاجتماعية في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

ويعد مسلسل المعلم ضمن أهم الأعمال في هذا الموسم حيث يشارك في العمل الفني عشرات النجوم الكبار والوجوه الجديدة التي تظهر على مدار أحداث المسلسل طوال شهر رمضان المُبارك.

قصة مسلسل المعلم

ويطل مصطفى شعبان خلال الأحداث بدور جديد حيث يعمل تاجر سمك ويبيعه في بعض من المناطق الشعبية ويدخل في العديد من الصراعات، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها في إطار شعبي اجتماعي.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

قنوات عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

وطرحت "المتحدة" البرومو الذي لاقى رواجًا كبيرًا، ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "المعلم" عبر شبكة قنوات "الحياة" بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل المعلم، ضمن مسلسلات رمضان 2024، وذلك عبر on وعلى منصة واتش إت.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، سامح بسيوني، وآخرون، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.