يقدم البطل الشعبي.. ما هو الجديد في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

تتعدد مسلسلات الفنان مصطفى شعبان فى دراما رمضان دائمًا، ودائمًا يظهر مصطفى شعبان فى دور البطل الشعبي، ويخوض مصطفى شعبان دراما رمضان 2024 فى مسلسل المعلم.

مسلسلات شهر رمضان 2024

افيهات المعلم

يتميز أيضًا مصطفى شعبان بالافيهات فى مسلسلات رمضان وكان أخر أفيه له انتشر على السوشيال ميديا هو كلمته الشهيرة فى أحدى المسلسلات وهو يقول:«كله بما يرضي الله»، وقد ظهرت بعض الافيهات فى البرومو الخاص بالمسلسل والتى منها:

مسلسلات شهر رمضان 2024

أنا نصحتك وأنت براحتك.

حى ولسه جاى.

صابح اللى بيصبح واللى بيغمس بعينه وبيلعب بديله، والتي ذكرها بطل المسلسل النجم مصطفى شعبان وهو يعرض أسماكه للبيع في السوق، حتى يجذب الزبائن إليه.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

اتوكلنا على اللى بيوكلنا.

هي الدنيا كده مش بتقل إلا مع ولاد الأصول.

أبيض علينا أسود على اللى يعادينا.

خاف من اللى بياخد حقه بدماغه ودراعه.

أنا المخ وأنتى الحركات.

أنا في البطاقة معلم.

أجدع صاحب تلاقيه وأصعب عدو تعاديه.

قصة مسلسل المعلم

بحسب ما أعلنته قنوات المتحدف فإن قصة مسلسل المعلم تدور أحداث مسلسل المعلم، في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث دور تاجر سمك ويبيعه في بعض من المناطق الشعبية ويدخل في العديد من الصراعات، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، سامح بسيوني، وآخرون، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

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