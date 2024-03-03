الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يقدم البطل الشعبي.. ما هو الجديد في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

المعلم
المعلم

تتعدد مسلسلات الفنان مصطفى شعبان فى دراما رمضان دائمًا، ودائمًا يظهر مصطفى شعبان فى دور البطل الشعبي، ويخوض مصطفى شعبان دراما رمضان 2024 فى مسلسل المعلم. 

مسلسلات شهر رمضان 2024

txt

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق السياحي

 افيهات المعلم 

يتميز أيضًا مصطفى شعبان بالافيهات فى مسلسلات رمضان وكان أخر أفيه له انتشر على السوشيال ميديا هو كلمته الشهيرة فى أحدى المسلسلات وهو يقول:«كله بما يرضي الله»، وقد ظهرت بعض الافيهات فى البرومو الخاص بالمسلسل والتى منها: 

مسلسلات شهر رمضان 2024

أنا نصحتك وأنت براحتك.

حى ولسه جاى.

صابح اللى بيصبح واللى بيغمس بعينه وبيلعب بديله، والتي ذكرها بطل المسلسل النجم مصطفى شعبان وهو يعرض أسماكه للبيع في السوق، حتى يجذب الزبائن إليه.

 مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

اتوكلنا على اللى بيوكلنا.

 

هي الدنيا كده مش بتقل إلا مع ولاد الأصول.

 

أبيض علينا أسود على اللى يعادينا.

 

خاف من اللى بياخد حقه بدماغه ودراعه.

 

أنا المخ وأنتى الحركات.

 

أنا في البطاقة معلم.

 

أجدع صاحب تلاقيه وأصعب عدو تعاديه.

 

قصة مسلسل المعلم 

بحسب ما أعلنته قنوات المتحدف فإن قصة مسلسل المعلم تدور أحداث مسلسل المعلم، في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث دور تاجر سمك ويبيعه في بعض من المناطق الشعبية ويدخل في العديد من الصراعات، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، سامح بسيوني، وآخرون، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضًا

 الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة والقنوات الناقلة له

برومو مسلسل الحشاشين وحسن الصباح فى قائمة الأكثر بحثًا على جوجل (صور وفيديو)

مسلسل المعلم مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان المعلم 2024 مسلسل المعلم 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات شهر رمضان 2024

مواد متعلقة

برومو مسلسل الحشاشين وحسن الصباح فى قائمة الأكثر بحثًا على جوجل (صور وفيديو)

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هددوه بتصويره عاريا.. نص التحقيقات في مقتل يمني الجنسية (مستندات)

تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

إقامة أكبر منتجع سياحى استشفائى على 40 فدانًا بالقاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين