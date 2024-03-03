الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق السياحي

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص بالطريق السياحي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق السياحى

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة بوقوع حادث مروري، بالطريق السياحي، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق حادث حادث انقلاب سيارة ميكروباص إصابة 10 أشخاص

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